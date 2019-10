Polizeiensatz im Kreis Viersen : Nach Verkehrskontrolle ins Gefängnis

Viersen Die Polizei blitzte am Donnerstag im Kreis Viersen rund 100 Autofahrer.

Einsatzkräfte der Polizei Viersen sind am Donnerstag im Kreisgebiet in einem Sondereinsatz unterwegs gewesen. Etwa 100 Autofahrer wurden geblitzt, weil sie in den bevorzugt kontrollierten Tempo-30-Zonen zu schnell unterwegs waren. Ein Autofahrer raste mit 72 Kilometer pro Stunde durch die Messstelle am Amerner Weg in Dülken. Ihn erwartet neben einer Geldbuße ein einmonatiges Fahrverbot. Für einen 28-jährigen Viersener endete die Kontrolle im Gefängnis. Der Grund war nicht, dass er nicht angeschnallt gewesen war. Vielmehr muss er noch drei Monate wegen Betruges absitzen, womit er dann am Abend begonnen hat.