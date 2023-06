Freibad Niederkrüchten Die Freibadwiese öffnet wieder

Nostalgiker, die Mal wieder an ihrem einstigen Stammplatz auf der Liegewiese ihr Handtuch ausbreiten möchten, sind ebenso willkommen wie junge Familien, die dort picknicken möchten. Der Förderverein hält Spielzeug bereit, verleiht zum Beispiel Tischtennisschläger- und Bälle, Fuß- und Volleybälle. Für Kleinkinder legen die ehrenamtlichen Aufbauhelfer einen Sandspielplatz an. Zwischen Bäumen spannen sie eine Slack-Line, auf der Hobbysportler balancieren können. Wer nicht auf der Wiese sitzen oder liegen möchte, kann auf einer der zehn aufbereiteten ehemaligen Freibad-Bänke Platz nehmen, die am Rande der Wiese verteilt stehen. Viel Material sei bereits vor zwei Jahren gekauft worden, erzählt Symanski-Pape. Deshalb halten sich die Kosten für den Verein in diesem Jahr in Grenzen. Die gesamte Aktion sei Sponsoren- und werbefinanziert, mit Unterstützung zum Beispiel von Niederkrüchtener Unternehmen und Geldinstituten. 8000 Euro hatte der Förderverein vor zwei Jahren zur Verfügung – diesmal werde weit weniger Geld benötigt, etwa für Rindenmulch und Werbebanner, berichtet Symanski-Pape.