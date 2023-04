Gastronomie in Viersen Jetzt startet die Freiluftsaison

Die Türen des Sommergartens mit seinem Lichterhimmel öffnen sich am Karfreitag ab 12 Uhr zu einem Backfischtag mit Ritas hausgemachten Kartoffelsalat. Am Ostersamstag ist ein Besuch ab 15 Uhr möglich. Ostersonntag geht es bereits um 12 Uhr los. „Für den Ostersonntag haben wir uns etwas einfallen lassen, was besonders die jungen Gäste begeistern wird“, sagt Betreiberin Sidney Tusch. Die Figuren aus Paw Patrol besuchen den Sommergarten ab 15.30 Uhr. Ein Foto mit Zuma oder Marshall will sich bestimmt niemand entgehen lassen, der auf die Helden mit den vier Pfoten steht.