Schwalmtal : Sommerferienbetreuung für Grundschulkinder

Schwalmtal Für die Schüler geht es beispielsweise in den Tierpark Brüggen oder in die Kletterhalle Viersen.

(RP) Für Kinder im Grundschulalter gibt es in den letzten drei Sommerferienwochen wieder eine Betreuungsmöglichkeit in Waldniel. Das Angebot kann wochenweise gebucht werden und richtet sich in erster Linie an berufstätige Eltern. Angesprochen sind neben Grundschulkindern auch Kinder, die sich im Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule befinden. In der Schulbetreuung an der Grundschule Waldniel werden die Kinder jeweils zwischen 7.30 und 14 Uhr betreut. Jede Woche steht unter einem anderen Motto, dazu gibt es mindestens einen Ausflug in die nähere Umgebung.