Solarförderung im Kreis Viersen Nach einer Stunde war der Fördertopf leer

Der Zusammenbruch der Internetseite dürfte mit dem starken Interesse an der Förderung zusammenhängen. „Rund eine Stunde nach Beginn der Antragsfrist war das Fördervolumen ausgeschöpft“, berichtete Daniel Schnock, Sprecher des Kreises Viersen. „Wir wurden von dem Ansturm überrascht.“ Den wertet der Kreis Viersen als „gutes Zeichen“. „Dass so viel abgefragt wurde, zeigt, dass das Interesse da ist“, so der Kreis-Sprecher.