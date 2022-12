Paket-Service in Viersen Neue DHL-Packstation mit Solarbetrieb

(naf) Die Deutsche Post DHL hat eine Packstation an der Gladbacher Straße 189 in Viersen in Betrieb genommen. „Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 78 Fächer“, informiert Britta Töllner, Pressesprecherin der Deutsche Post DHL Group. „Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen.“ Die Packstation sei App-gesteuert. Für die Nutzung benötigen Kunden die Post & DHL- App.