Schwimmen in Niederkrüchten und Schwalmtal : Solar- und Hallenbad öffnen erst im Juni

Schwimmen in Niederkrüchten und Schwalmtal

Das Solarbad öffnet voraussichtlich erst am 8. Juni. Foto: Daniela Buschkamp

Grenzland Zu Pfingsten werden weder das Solarbad in Schwalmtal-Waldniel noch das Hallenbad in Niederkrüchten-Elmpt öffnen. Schwimmer werden sich noch bis Mitte Juni gedulden müssen.

Die Bäder können ab Samstag, 30. Mai wieder öffnen. So sehen es die gelockerten Corona-Regeln der nordrhein-westfälischen Landesregierung vor. In der Gemeinde Schwalmtal werden sich die Schwimmer noch etwas gedulden müssen. „Eine Öffnung ab Pfingsten werden wir nicht schaffen“, sagt Dirk Lankes von den Schwalmtalwerken, die für das Solarbad in Schwalmtal-Waldniel zuständig sind.