Niederkrüchten : St. Martin zieht durch Niederkrüchten

Niederkrüchten In der Gemeinde Niederkrüchten sind folgende Martinszüge gemeldet:

Am Freitag, 8. November, können die Mädchen und Jungen in Dam und Birth ihre Fackel zeigen. Der St.-Martinsverein Dam-Birth lädt dazu ein; um 18 Uhr ist die Aufstellung an der Adresse Dam 107 (Wasserwerk). Am Sonntag, 9. November, ist der Umzug in Alt-Niederkrüchten. Die Teilnehmer ziehen von der katholischen Pfarrkirche an der Dr.-Lindemann-Straße los und gehen weiter zur Grundschule.