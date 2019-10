Brüggen : So zieht St. Martin durch Brüggen

Zwölf Umzüge zum Martinsfest gibt es in Brüggen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Brüggen Bei der Verwaltung der Burggemeinde sind insgesamt zwölf Martinszüge angemeldet.

Mit der leuchtenden Fackel durch die Straßen ziehen, sich von der Mantelteilung begeistern lassen und die Vorfreude auf die Martinstüte: Das können die Jungen und Mädchen in der Burggemeinde Brüggen auch in diesem Jahr wieder. Der erste Umzug zum Fest des Heiligen Martin ist auf den 4. November terminiert. Diese Martinszüge sind bei der Gemeindeverwaltung Brüggen angemeldet worden:

Am Montag, 4. November, kann sich der Nachwuchs im Kindergarten Lüttelbracht, Genholter Straße 107, auf den Umzug freuen. Er beginnt um 17 Uhr; Treffpunkt für alle Teilnehmer ist der Kindergarten.

Info

Am Dienstag, 5. November, ziehen die Kinder aus dem Brüggener Kindergarten Kunterbunt mit ihren Fackeln durch die Straßen. Der Zug startet um 17.30 Uhr; der Treffpunkt ist vorher das Kindergarten-Gelände an der Leonhard-Jansen-Straße 36.

Für Donnerstag, 7. November, sind zwei Umzüge geplant: Um 17 Uhr treffen sich alle aus dem katholischen Kindergarten St. Nikolaus an der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus am Kreuzherrenplatz in Brüggen; um 17.30 Uhr beginnt der Umzug für alle Teilnehmer aus dem Kindergarten Hampelmann. Aufstellplatz ist die Einrichtung an der Hendrik-Goltzius-Straße in Brüggen-Bracht.

Am Freitag, 8. November, gibt es ebenfalls zwei Umzüge im Gemeindegebiet: Für 17.30 Uhr hat der St.-Martinsverein Alst den Umzug angesetzt. Die Teilnehmer stellen sich an der Adresse Alst 128 auf und ziehen von dort aus gemeinsam los. Zeitgleich hat das St.-Martins-Komitee Brüggen den Umzug geplant. Jeder, der mitgehen will, geht vorher zum Kreuzherrenplatz im Brüggener Zentrum.

Für Samstag, 9. November, hat der St.-Martinsverein Lüttelbracht-Genholt den Zug geplant. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Kindergarten Lüttelbracht, Genholter Straße 107. Die Batterien für die Laternenstäbe sollten auch die Eltern aus Bracht nicht vergessen. Das St.-Martinskomittee Bracht lädt für 17.30 Uhr zum Zug ein. Aufstellplatz ist die Brachter Dependance der Gesamtschule am Südwall.

Am Sonntag, 10. November, sind die Kinder in Heidhausen unterwegs. Der St.-Martinsverein Heidhausen organisiert den Umzug. Um 17.30 Uhr ist an der Adresse Heide 17 der Treffpunkt.

Am Freitag, 15. November, müssen die Kinder aus dem katholischen Kindergarten St. Mariä Himmelfahrt ihre Laternen parat haben. Zeigen können sie diese beim Zug, der um 17 Uhr am Außengelände der Brachter Dependance der Gesamtschule Brüggen am Südwall beginnt.

Die letzten St.-Martinszüge im Gemeindegebiet sind geplant für Samstag, 16. November: Der St.-Martinsverein Boerhölz lädt für 17 Uhr ein; Treffpunkt ist der Schießstand Boerholz, Boerholz 54; der St.-Martinsverein Born lädt für 17.15 Uhr alle Teilnehmer zum Aufstellen ein. Los geht es an der Grundschule Born, Schwalmweg 16.

(busch-)