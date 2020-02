Karneval in Viersen-Süchteln : So zieht der Rosenmontagszug durch Süchteln

Der Süchtelner Rosenmontagszug, der sonst als der Umzug mit dem frühesten Beginn in der Region bekannt war, startet in diesem Jahr um 11.11 Uhr und nicht mehr um 10.11 Uhr.

Nach den Sturmwarnungen im vergangenen Jahr zogen die Züge in Süchteln und in Dülken zur selben Zeit. „Dabei stellten wir fest, dass bei uns nicht weniger Zuschauer da waren als sonst“, sagt Süchtelns Zugleiter Markus Ophei. „Wir haben nun den Wunsch der Teilnehmer in die Tat umgesetzt. Seit Jahren wurden wir von ihnen schon darum gebeten, den Start unseres Zuges nach hinten zu verlegen.“ Opheis Stellvertreter Jürgen Prick hatte gleich ermittelt: „Die Teilnehmer, die nach unserem Zug auch in Dülken um 14.11 Uhr teilnehmen, bekommen das zeitlich noch gut geregelt.“ Der Zugweg wurde von den Karnevalisten gegenüber dem Vorjahr aus Sicherheitsgründen geändert. „Somit haben wir eine gefährliche Kurve weniger“, erklärt Markus Ophei. Die Süchtelner erwarten 1400 Personen, die aktiv im Zug mit mehr als 90 Einheiten dabei sind, ob mit einem originellen Wagen oder als fantasiereiche Fußgruppe – aber meist im Doppelpack. Das aktuelle Motto des Festausschusses Süchtelner Karneval „Soetelsche im Jubeljahr – Wör fiere mit jong und ald seit 60 Joahr“, wird sicherlich wie auch in den vergangenen Jahren schon umgesetzt, wenn Alt und Jung mitziehen und ihre Freude haben. Die Soetelsche Diven feiern ein kleines Jubiläum mit „15 Jahre Soetelsche Querbeet“.