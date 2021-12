Partnerstadt von Brüggen : Weihnachten in Beesel

Das Wappen von Beesel, der Partnergemeinde von Brüggen. Foto: "Stadt"

Brüggen Weihnachten ist für mich lecker essen und trinken mit Familie. In Beesel besuchen dann viele Menschen auch die Christmesse. Aber Geschenke an Heiligabend gibt es eigentlich nicht. Der „Pakjesavond“ am 5. Dezember, einen Tag vor Sinterklaas (in Begleitung des zwarten Piets), spielt in den Niederlanden eine größere Rolle als Weihnachten.

Zum Geschenke-Abend werden die Kinder von Sinter Claas beschert. Sie bekommen Spekulatius und Buckmann, der beim gemeinsamen Essen verspeist wird. Dazu gibt es Geschenke, die sich die Kinder gewünscht haben. Spielzeug oder etwas zum Anziehen. Unmittelbar nach dem Nikolausfest wird dann den Weihnachtbaum aufgestellt. Er bleibt bei uns so lange stehen wie in Deutschland — bis zum 6. Januar, zum Drei-Königs-Fest.