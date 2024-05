Brauchtum in Schwalmtal So wird in Schwalmtal-Amern drei Tage Schützenfest gefeiert

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Am Donnerstag, 30. Mai, beginnt ab 13 Uhr der große Familientag mit Klompenball mit der Tanzband Teamwork. Am Freitag, 31. Mai, beginnt um 20 Uhr der Königsgalaball mit, ebenfalls mit Teamwork. Samstag, 1. Juni, ab 19.30 Uhr startet die „fun-tastische Nacht“ mit dem Trompeterkorps Eefelkank und DJ Fosco. Sonntag, 2. Juni, beginnt um 9 Uhr die heilige Messe mit dem Musikverein Broekhuysen und den Joyful Voices an der Kirche St. Anton. Weiter geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppen und den Kellerkrainern. Nach der Königsparade (ab 16.30 Uhr) folgt der musikalische Ausklang mit DJ Zimbo. Der Montag, 3. Juni, startet um 12 Uhr mit dem ökumenischen Dankgottesdienst im Festzelt. Um 17.30 Uhr wird das Kirmesmännchen verbrannt - mit Ausklang am Pfarrzentrum „Die Brücke“.