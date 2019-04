Viersen : So wird die Remigiusschule ganz neu

Viersen Neue Heizung, intelligente Tafeln, eine Schulbibliothek, ein Aufzug – das 50 Jahre alte Schulgebäude soll für 2,5 Millionen Euro saniert werden. Ein Überblick, was sich für die Grundschüler und ihre Lehrer ändern wird.

Bei einer Sondersitzung hatte der Schulausschuss im März eine umfassende Sanierung des 1956 eröffneten Schulgebäudes am Portiunkulaweg beschlossen. Das Dach muss saniert werden, die Heizungsanlage, die einfach verglasten Fenster. 112 Heizkörper werden ersetzt, 470 An- und Einbauleuchten in LED-Technik verbaut, gut 400 Meter neue Rohrleitungen verlegt. Statt das Gebäude mit seinen 63 Jahren in Frührente zu schicken, wird es fit gemacht für die digitale Transformation. Whiteboards statt grüner Tafeln. Glasfaser für den schnellen Internetzugang. Schöne neue Schulwelt.

Die Remigiusschule ist die älteste Schule der Stadt. Sie wurde 1628 gegründet. Schulgebäude war damals die Kaplanei der Remigiuskirche. Seit den 1820er-Jahren firmierte sie unter „Schule Schultheißenhof“, weil sie in den früheren Bauernhof umzog. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden mehr als 640 Kinder in vier Klassenräumen unterrichtet. 1952 bezog die Schule ein neues Gebäude am Löhplatz, 1969 erfolgte der Umzug ins Gebäude am Partiunkulaweg. Seit 1977 heißt die Schule wieder Remigiusschule.

In der werden sich die Schüler und Lehrer anfangs vermutlich erstmal ein bisschen verirren. Denn die energetische Sanierung nutzt das städtische Gebäudemanagement auch dafür, die Räume an die Nachmittagsbetreuung anzupassen. Stefan Schumeckers hat in Absprache mit der Schule das Konzept entwickelt, deutet auf den ehemaligen Fahrradkeller im Hof. „Dieser Bereich wird umfunktioniert für die Verlässliche Grundschule von 8 bis 13 Uhr“, erklärt er. Und der Trakt im Obergeschoss, in dem zurzeit Lehrerzimmer und Sekretariat untergebracht sind, wandert in die Werkdienstwohnung. „Hier machen wir einen Kahlschlag, nehmen Wände raus, damit das Lehrerzimmer endlich ausreichend dimensioniert ist“, erklärt Schumeckers. Und in dem alten Sekretariats- und Lehrertrakt entstehen zusätzliche Gruppenräume für den Offenen Ganztagsbereich. „Diesen Flügel werden wir auch mit einem zweiten Rettungsweg versehen“, sagt Architekt Schumeckers, im Hauptberuf bei der Feuerwehr Viersen angestellt. Im Klartext: Die Mauer wird aufgeklopft, eine neue Tür eingebaut. Weil die Schule am Hang liegt, muss keine Außentreppe angebaut werden.