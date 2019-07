Kulinarik in Viersen : 30 Stände kommen zum Street-Food-Festival

Bald kommen die Foodtrucks. Am Freitag eröffnet das erste Street-Food-Festival in Viersen. Foto: Getty Images/iStockphoto/nensuria

Viersen Premiere im Viersener Casinogarten: Ab Freitag werden dort schwarzes Eis, Bacon Donut & Co. serviert.

Premiere im Casinogarten in Viersen: Am Freitag, 12. Juli, startet dort das „Erste Street Food Festival“ in Viersen. „Knapp 30 Stände werden vor Ort sein“, kündigte Nathalie Harbig von der Eventagentur „tat & drang“ an. Dabei seien außergewöhnliche Stände wie Sushi-Burritos, die das Thema Fussionsküche aufgreifen, oder das Frittenwerk, Zweitplatzierter des German Street Food Awards 2018. Von schwarzem Eis über vegane israelische Küche und senegalesische Spezialitäten bis hin zum Bacon Donut gibt es reichlich zu probieren.

Es wird eine Bühne geben, auf der an den drei Veranstaltungstagen Livemusik gespielt wird, dazu Tischkicker für das gesellige Miteinander und eine Fotobox. Am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr kümmert sich ein Kinderzirkus um die jungen Gäste. Sie können dort zum Beispiel Jonglieren üben. In einer Kinderkochschule werden Kartoffelwaffeln gebacken und mit einem Kräuterquark garniert.

Info Wann das Festival geöffnet hat Öffnungszeiten Geöffnet hat das 1. Street Food Festival Viersen am Freitag von 17 bis 23 Uhr Samstag von 12 bis 23 Uhr Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Eintrittspreise Der Eintritt ist an allen Tagen gratis.

„Das Streetfood-Festival schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Es kombiniert ein kulinarisches Top-Angebot mit einem Besuch im Casinogarten“, sagt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). „Mehr Aufmerksamkeit für unsere schönen Parks zu wecken, ist eine Anregung aus der Studie ,Vitale Innenstädte’“, erklärt die Bürgermeisterin. Anemüller: „Ich bin selbst sehr gespannt auf den Erfolg.“