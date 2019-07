Brüggen : So wird das dritte Street-Food-Festival auf dem Kreuzherrenplatz

Brüggen Stattfinden wird es vom 2. bis 4. August. 17 Foodtrucks sorgen für eine Vielfalt an Speisen. Live-Musik sorgt außerdem für gute Stimmung.

Bereits zum dritten Mal kommt Event-Veranstalter Bruno Beaumart mit 17 Foodtrucks und „Sus Pub“ mit einem umfangreichen Getränkeangebot von Cocktails bis Kaffee nach Brüggen. Die Besucher haben die Qual der Wahl, denn irgendwann ist man einfach nur satt und mehr geht nicht. Darum will gut überlegt sein, ob es nun Wildschwein mit einer selbst gemachten Cranberrysoße sein soll oder ein Angus-Ribeye-Steak von der Schaufel. Oder steht der Sinn eher nach scharfen Weizentortillas oder einem Burger? Nudeln aus dem Parmesanrad, Chop Suey, Kartoffelspiralen, türkische Meatballs – es riecht lecker und vielleicht gehen ja auch zwei kleinere Mahlzeiten. Dann ist noch Platz für Bubble-Waffeln oder eine Currywurst in sieben verschiedenen Schärfegraden. Viele Besucher nehmen bewusst verschiedene Gerichte, sodass jeder beim anderen nochmal probieren kann und so vielleicht doch noch in den Genuss von Pulled Pork, pakistanischen oder portugiesischen Spezialitäten kommt. Auf jeden Fall braucht man viel Hunger.