Endlich wieder Weihnachtsmarkt : So wird Brüggens großer Weihnachtsmarkt

Rund um den großen Weihnachtsmarkt in Brüggen, der am dritten und vierten Adventswochenende stattfindet, gibt es Änderungen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen In der Burggemeinde laufen die Vorbereitungen für die Adventszeit: Im Zentrum ist für Freitag, 25. November, der „Lichterglanz“ geplant, für das dritte und vierte Adventswochenende der Weihnachtsmarkt. Das ist dort neu.

„Wir sind sehr glücklich, endlich wieder zu ,Lichterglanz‘ und Late-Night-Shopping bis 21 Uhr einladen zu können“, sagt Thomas Prell-Holthausen vom Werbering „Bewusst Brüggen“. Die Mitglieder der Händlervereinigung würden auf gute Geschäfte in der Adventszeit hoffen, insbesondere, da die Kunden in den vergangenen Wochen sehr zurückhaltend gewesen seien, so Prell-Holthausen. 2019 habe das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit Musikprogramm zuletzt stattfinden können, wegen der Corona-Pandemie. Jetzt freue man sich auf die Neuauflage. Allerdings gibt es rund um Weihnachtsbeleuchtung und rund um den großen Weihnachtsmarkt Änderungen.

Was ändert sich bei der Weihnachtsbeleuchtung?

Sie wird nur am Tag des Einschaltens so üppig wie gewohnt strahlen, wie Guido Schmidt, bei der Burggemeinde zuständig für Stadtmarketing und Tourismus, auf Anfrage erklärt. „Wir schalten die Beleuchtung deutlich kürzer an, bis 26. Dezember von 16.30 bis 20 Uhr“, erklärt Schmidt. Auch auf die morgendliche Nutzung von 6 bis 8 Uhr werde verzichtet. Zudem lasse man die Beleuchtung nicht wie früher bis 6. Januar hängen. Hintergrund ist die Aufforderung der Bundesregierung an die Kommunen, 20 Prozent Energie zu sparen, um einem Gasmangel vorzubeugen, der wegen des Ukraine-Krieg möglich wäre.

Was ändert sich beim großen Weihnachtsmarkt im Brüggener Zentrum?

Die auffälligste Änderung: Die Burg wird nicht mehr in die Weihnachtsmarkt-Gestaltung mit einbezogen. Ansonsten hat sich die neue City-Managerin Miriam Jansen an den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren orientiert und den Weihnachtsmarkt in ähnlicher Größe wie vor der Corona-Pandemie geplant. Bisher habe es Rückmeldungen von 49 Ständen gegeben, es sei eine Mischung aus Snacks und Getränken, Kunsthandwerk, Deko- und Geschenkartikeln. Unverändert sind die Veranstaltungstage: Am dritten (10./.11. Dezember) und vierten (17./18. Dezember) Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt im Brüggener Zentrum statt. Was die Planer erleichtert: „Wir müssen keinerlei Vorkehrungen wegen Covid-19 treffen“, sagt Guido Schmidt.

Welche neuen Stände gibt es?

Darunter sind einige, etwa José David Galisteo Ripoll mit seiner „Vlanzenbraterey“: Der Niederküchtener verkauft in seinem Foodtruck vegane, andalusisch angehauchte Speisen, etwa Burger, frittiertes Gemüse und frittierte Kartoffeln sowie Churros. Aus Willich komme erstmals die Firma „Prinz Liköre“ mit ihren Spirituosen , „RustikKorner“ biete orientalische (Wohn-)Accessoires), am Foodtruck von „Mac by Mölle“ könne man sich Maccaroni und Käse sowie Pasta (Spaghetti) aus dem Parmesanlaib schmecken lassen. Aus Schwalmtal-Dilkrath sei erstmals Imker Andreas Thissen dabei. Auf ihr erstes Heimspiel freut sich die Oebeler Familie Schumacher mit ihren „Alpaka Jungs“. Während Te Anau, Gatsby, Humphrey, Henry und die anderen Tiere im heimischen Stall bleiben, gibt es am Stand Produkte aus Alpaka-Wolle, wie Handschuhe, Schals, Socken oder Decken. Eine Premiere wird Brüggen auch für „Wunderfashion“ aus Willich und „My Poffertjes“. Warum sich ein mehrfacher Besuch des Brüggener Weihnachtsmarktes lohne: „Nicht jeder Stand ist an allen Tagen vertreten“, sagt Miriam Jansen.

Welche bekannten Beschicker sind dabei?

Regionale Akteure sind etwa das „Glasfrollein“, „Zeitzeichen“, „Jet Glögg“ oder Krippenbau Heyn. Plätze haben auch die Gesamtschule Brüggen mit einem Glühweinverkauf, der Kindergarten Brüggen mit Plätzchen sowie der Kindergarten Lüttelbracht. Für Kinder fährt eine Eisenbahn, dreht sich das Nostalgie-Karussell.

Was kostet der Glühwein?

Etwa bei „Prinz Liköre“ gibt 250 Milliliter in Rot und Weiß für drei Euro, ein „Schuss“ mit Prinz-Spirituosen ist ab einem Euro zu haben. Die „Vlanzenbraterey“ habe für ihren „Bio-Glühwein in Weiß und Rot“ noch keinen Preis festgelegt, so Galisteo Ripoll.

Was bietet der Lichterglanz?