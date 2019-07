Kultur in Viersen : Die Sommermusik im Lyzeumsgarten begeisterte

Viersen Es kamen deutlich mehr Besucher, als die Veranstalter erwartet hatten. Auf der Bühne stand die Band "Ferry2Kerry".

Rüdiger Schmitz, Vorsitzender des Fördervereins, erläuterte kurz den Hintergrund der Veranstaltung. Vor 23 Jahren wurde der Verein gegründet, um die Stadt bei den dringend erforderlichen Renovierungsarbeiten der Festhalle finanziell entscheidend zu unterstützen. Und nicht nur das, auch kulturelle Aktivitäten wurden unterstützt. So fand der Viersener Musiksommer auch überregionale Beachtung. Aber als sich die künstlerischen und organisatorischen Leiter aus Altersgründen zurückzogen, war an eine Fortsetzung des erfolgreich Begonnenen nicht mehr zu denken. Es setzte sich die Überlegung durch, anstelle des zu Ende gegangenen Bewährten Neues zu probieren. „Unsere Planungen“, so Schmitz, gingen in die Richtung, „aus dem Musiksommer eine Sommermusik werden zu lassen“. Und weil ein guter Förderverein das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden weiß, kombinierte man das Künstlerische mit dem Finanziellen. Der Eintritt war frei. Zwei Zylinder aber, in die man in der Pause viele Scheine purzeln sah, brachten dem Verein einen kräftigen warmen Finanzregen für neue Aktivitäten.