CSD im Kreis Viersen Was Queersein bedeutet: Angst, Weitermachen, Übergriffen und Hass in den sozialen Medien

Für die musikalischen Zwischentöne griff das Duo „La petite mort“ in das gesamte Repertoire seiner lebendigen Bearbeitungen. „Wenn wir Lieder aus früheren Tagen singen, müssen ihre Aussagen auch in die heutige Zeit passen“, meinten beide. So stand Edith Piafs „Padam, Padam“ neben den „Maulenden Rentnern“ (Tim Fischer) und Nick Caves „Where the Wild Roses Grow“. Schön, dass auch bei der Musik jeder Ton dahin kam, wo er hingehörte.