Einkaufen in Brüggen : Heimat shoppen mit Blumengruß

Einkaufen in Brüggen

Brüggen Viel los in der Brüggener Fußgängerzone, zumindest bis der Regen begann: Die stündlichen Verlosungen des Werberings kamen bei den Passanten gut an.

Stelzenläuferin Mademoiselle Fleur wurde beim „Heimat shoppen“ in der Brüggener Fußgängerzone öfter gegossen, als ihr lieb sein konnte. Sie gehörte neben einer großen Verlosung und Livemusik zu den Aktionen des Weberings „Bewusst Brüggen“, viele Händler boten zusätzliche Rabatte. Nicole Kowarsch vom Werbering zeigte sich zu Beginn zufrieden: Mehr als 200 Lose wurden für die erste Verlosungstunde um 15 Uhr verteilt. Auf dem Nikolausplatz gab sie an die Gewinner in der wartende Menschentraube Gutscheine, Blumen und Schals weiter. Als Mademoiselle Fleur „Tulpen aus Amsterdam“ anstimme, wurde laut mitgesungen. Text/Foto: busch-