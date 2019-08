Brüggen : Burger, Currywurst und Pasta

Brüggen Beim dritten Street-Food-Festival auf dem Kreuzherrenplatz in Brüggen konnten die Besucher viele verschiedene Gerichte probieren. Dafür tauschten sie auch untereinander.

Foodtrucks sind Imbisswagen, die an wechselnden Orten ihre Speisen anbieten. Die Betreiber heben sich meist durch ausgefallene Speisenangebote von einer normalen Imbissbude ab. Der Aachener Bruno Beaumart veranstaltet das Brüggener Street-Food-Festival. Das nächste Event in der Region ist am 27. und 28. September in Wegberg.

Pulled Pork aus dem Smoker war der Renner beim Schwalmtaler Big-Gun-Smoker. Aber es musste nicht immer Schwein sein, auch frischer Kibbeling wurde gefragt. „Bier geht immer“, sagte Su von Su’s Pub. Erst gegen Abend würden Wein und Cocktails mehr bestellt werden. So waren Softdrinks, Gersten- und Mineralwasser das, womit die Besucher ihren Durst löschten. Das lag vielleicht auch an den vielen Gewürzen und der Schärfe, die etwa am Truck vom „Foodimbiss Mondschein“ in sieben Stufen bei den Würstchen angeboten wurden. Paula aus Berlin hatte eine Currywurst in Stufe fünf gewählt, das war ihr aber noch nicht scharf genug. „Ich bin ein großer Habanero-Fan, da hat man noch richtiges Chili-Aroma“, sagte sie. Ihr Begleiter Christoph aus Brüggen blieb lieber beim ganz normalen Cheeseburger. Truckbetreiber Horst Fischer erklärte: „Die Currywurst Vollmond hat einen Schärfegrad Stufe drei, Abendrot ist Stufe vier, und nur wenige testen den Weltuntergang mit Stufe sieben.“ Seit 18 Monaten erst bietet er eine Eigenkreation an, mit der er den Markt erobern will – eine schwarze Bratwurst, in die für die Färbung ein natürlicher Farbstoff verarbeitet wird, den Fischer aber nicht verraten wollte. Direkt vom Holzbrett aßen Peter und Simone aus Brüggen. Er hatte eine gemischte Platte vom Salland Smoker gewählt, sie zog Steak mit Beilage vor. „Klar tauschen wir untereinander, wir möchten möglichst viel probieren“, sagten beide. Hier am Foodtruck ist der Gag, dass das Rib­eye-Steak, nachdem es vier Stunden im Smoker gegart wurde, mit der Schaufel serviert wird. „Spareribs sind typisch für so ein Event, die werden immer gerne genommen“, sagten Benny und Richard aus Raalte in den Niederlanden.