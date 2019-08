Drei Tage feiern in Brüggen-Bracht : Wappen für den Vereinsbaum

Brüggen Beim Dohlenfest wurde ausgelost, welcher Verein welchen Platz an den Stangen des 8,50 Meter großen und zwei Tonnen schweren Baums erhält. Am Freitagabend heizten die Bands Unlaut und Saitenkracher dem Publikum ein.

Es war schon ein eindrucksvoller Anblick, als alle Vereine – bis auf die Royal Rangers, eine christliche Pfadfinderschaft der Baptisten Brüggen-Bracht – mit ihren Wappen und Musik auf den Bischof-Dingelstad-Platz in Brüggen-Bracht zogen. Hier sollte ausgelost werden, welcher Verein welchen Platz an den Stangen des Baumes erhält. „Wahrscheinlich ist es nicht der größte Vereinsbaum, den es gibt, aber der, mit dem dicksten Fundament“, sagte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und lachte. Der 8,50 Meter große und zwei Tonnen schwere, achteckige Baum wird durch ein Fundament gehalten, das bereits bei der Neugestaltung des Pflasters auf dem Bischof-Dingelstad-Platz integriert wurde. Eine stabile Halterung von einer halben Tonne hält den 9000 Euro teuren Baum.

Bereits am Abend zuvor heizten die Bands Unlaut und Saitenkracher dem Publikum ein. Der Wettergott hatte ein Einsehen, und das tanzende Publikum blieb von Regengüssen verschont. Einige kleine Tropfen konnten der guten Stimmung keinen Abbruch tun. Am Samstag sorgten nach dem Aufstellen des Vereinsbaums die Wood Butchers und anschließend Plan B für gute Laune. Das Publikum nutzte beide Tage für angenehme Gespräche am Bierpavillon, an der Cocktailbar und wettergeschützt unter großen Schirmen. Der Sonntag war als Familientag geplant. Jazzmusik der Dixiehupen lud zum Verweilen ein. Brachter Tanzgruppen zeigten ihr Können, und die Mini-Disco mit Rick Junior und Fridolin brachte gute Laune. Die Comanchis bauten ein kleines Indianerdorf auf. Hier konnten die Kinder Gold waschen und sich in den Wilden Westen entführen lassen.