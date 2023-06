Komödie, Konzerte und Lesung So vielfältig bleibt „Dülken kulturbunt“ im Juni

Mundart-Lesung am Koi-Teich In der idyllischen Atmosphäre eines Naturgartens (Gartenflair, Boisheimer Straße 130) liest Marieluis Boes, Leiterin vom Arbeitskreis Mundart, heitere und nachdenkliche Geschichten vor. Wein und Softdrinks werden verkauft. Anmeldung erbeten unter Telefon 02162 7990 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an: veranstaltungen@heimatvereinviersen.de. Nach der Lesung kann der Garten von Susanne Krein und Klaus Kemkowski erkundet werden.