Niederkrüchten saniert Freibad So viel kostet die Sanierung trotz Bundesförderung

Die Sanierung des Freibades in Niederkrüchten rückt näher. Einstimmig, bei vier Enthaltungen bei der NWG, folgte der Rat der Empfehlung der Verwaltung, den kommunalen Eigenanteil zu bestätigen. Die Verwaltung wurde zudem beauftragt, die Antragsunterlagen einzureichen. Durch einen Anruf am 25. April aus Berlin aufgeschreckt, war Eile geboten. Die Antragsfrist für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ endet am 23. Mai. Ein Ratsbeschluss wurde notwendig. Die Politik folgte dem. CDU-Fraktionschef Johannes Wahlenberg bemängelte, es gebe keine konkrete Planung. Sei ein Baubeginn zum 1. Oktober 2024 zu halten? Die Ausschreibung für ein Planungsbüro müsse erfolgen, so Fachbereichsleiter Tobias Hinsen. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) sprach von einem „Ritt auf der Rasierklinge“, ein zu früher Auftrag für die Planung sei förderschädlich.