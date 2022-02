TV-Showteilnehmerin aus Viersen : Morena Roder hat im „First Dates Hotel“ eingecheckt

Dülken Zwar ist in Folge 1 der Vox-Sendung zwischen Morena Roder und ihrem ersten Date-Partner nicht der Funke übergesprungen – dafür fühlt sich die 23-Jährige aus Viersen-Dülken zu einem anderen Hotelgast hingezogen.

Bei der Vox-Sendung „First Dates Hotel" wollen Gastgeber Roland Trettl und sein Team die Teilnehmer in glückliche Paare verwandeln. Mit dabei ist die 23-Jährige Dülkenerin Morena Roder, die in der ersten Folge im Liebeshotel eincheckt. Nach ihrer Ankunft erzählt Roder der Servicekraft Maria vom First-Dates-Team: „Ich bin sehr aufgeschlossen, mein Date darf auch eine Frau sein." An der Bar trifft die Dülkenerin auf Kandidatin Celina, die ebenfalls nach Kroatien gekommen ist, um die große Liebe zu finden. Beide verstehen sich auf Anhieb gut – auch wenn sie nicht ihre vorhergesehenen Date-Partner sind.

Vox-Show startet am Montag : 23-jährige Dülkenerin bei "First Dates Hotel" auf Partnersuche

Und dazu kommt es auch am späteren Abend: Nach ihren Männer-Dates treffen Morena Roder und Celina aufeinander und verbringen den Abend gemeinsam am Pool. Die Dülkenerin gesteht ihr: „Ich hätte auf jeden Fall Interesse, dich weiter kennenzulernen." Und auch Celina scheint nicht abgeneigt, auch wenn sie ihrem Date-Partner Mark bereits ein weiteres Treffen zugesagt hat.

Im späteren Gespräch zwischen der Dülkenerin und Celina stößt Mark dazu, der schnell bemerkt, dass er fehl am Platz ist. Am nächsten Morgen besucht er Celina in ihrem Hotelzimmer und löst das zweite Date auf: „Ich möchte nicht das dritte Rad am Wagen sein", sagt er. In der nächsten Folge am 14. Februar erfahren die Zuschauer um 20.15 Uhr auf Vox, wie es zwischen Morena Roder und Celina weitergeht.