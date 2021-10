Erste Bilanz des Sturms : So verlief das Unwetter in Kreis Viersen

So verlief das Unwetter in Kreis Viersen

Kreis Viersen Im westlichen Teil des Kreises Versen fielen die Sturmschäden unterschiedlich stark aus, verletzt wurde niemand. Ab Mitternacht am Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst vor Sturmtief „Ignatz“ gewarnt.

Häufig war etwa die Freiwillige Feuerwehr Brüggen im Einsatz. Marc Pollen , Leiter der Wehr, berichtet von „zehn Einsätzen in Brüggen, Born, Lüttelbracht und Genholt“. Ein geparktes Fahrzeug, das an der Bergstraße in Brüggen stand, ist durch einen umgestürzten Baum derart stark beschädigt worden, dass es nicht mehr gefahren werden kann. Weiterhin mussten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume, abgebrochene Baumkronen und abgebrochene Äste von Straßen befreien. Von 7.30 bis 10 Uhr seien die Gerätehaus besetzt gewesen, danach ist man laut Pollen in den normalen Betrieb zurückgekehrt.

Während andere Zoos geschlossen hatten, hatte der Natur- und Tierpark in Brüggen ab 10 Uhr geöffnet – auch wegen des Betriebs des auf dem angrenzenden Gelände untergebrachten DRK-Waldkindergartens. Am Morgen sei der Sturm recht stark gewesen, aber bereits gegen Mittag abgeflaut, erklärte eine Mitarbeiterin.

Für die Feuerwehr Viersen verlief der Sturmtag nach Angaben einer Stadtsprecherin „ruhig“: „Innerhalb des Stadtgebietes gab es einen umgestürzten Baum auf privatem Grund.“ Gefahr für die Allgemeinheit habe dadurch nicht bestanden. Auch in Nettetal gab es vereinzelt abgeknickte Äste auf den Fahrbahnen, aber keine besonderen Sturm-Einsätze der Feuerwehr, so ein Sprecher der Stadt. Viel zu tun hatte auch die Feuerwehr in Niederkrüchten, so Wehrleiter André Erkens. Allerdings ging es auch in Niederkrüchten lediglich um Hindernisse wie Äste auf den Fahrbahnen.