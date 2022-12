Ungewöhnlicher Entwurf in Schwalmtal So teuer wird der Natur-Spielplatz

Das ist ein Spielplatz, der viele Wünsche erfüllt: Spielmöglichkeiten mit Wasser zum Matschen für jüngere Kinder, ein Schaukelnest, ein Rundweg für Bobbycars und andere Fahrzeuge, ein Basketballkorb, ein Treffpunkt für Jugendliche, aber auch für Eltern und ein Gelände, das in unterschiedliche Höhe modelliert wurde. All diese Ideen finden sich wieder in einem Entwurf, den Theo Güldenberg, Landschaftsarchitekt in Rente, angefertigt hat für den geplanten Spielplatz in Neubaugebiet Burghof in Schwalmtal-Waldniel. Es könnte Schwalmtals erster Natur-Spielplatz werden.