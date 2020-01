Süchtelner Höhen : Wie sich der Wald in Viersen verändert

Viersens Stadtförster Rainer Kammann zeigt eine Fichte, die vom Borkenkäfer befallen ist und gefällt werden soll. Foto: Nadine Fischer

Viersen Nach Stürmen, Dürre und Borkenkäferplage ist die Lage in Viersen kritisch. Der Stadtförster sieht im Neuanfang aber auch eine Chance.

Stadtförster Rainer Kammann sieht keine andere Möglichkeit, als optimistisch zu sein. „2020 wird gut“, sagt er also und steuert sein Auto weiter über die matschigen Waldwege auf den Süchtelner Höhen in Viersen. „Ich weiß nicht, wie es sonst weitergehen soll“, fügt er an, während er an kahl wirkenden Landstücken vorbei fährt, auf denen vor ein paar Monaten noch Dutzende Fichten standen. Um Viersens Wald steht es schon jetzt nicht gut, „die Lage ist an vielen Stellen kritisch“, sagt Kammann. Folgt jetzt noch so ein Jahr wie die vergangenen beiden, mit Stürmen, Borkenkäferplage, wochenlangem Warten auf Regen – ach, das will sich der Stadtförster gar nicht ausmalen. Da denkt er lieber positiv: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, aus der Not eine Tugend zu machen und dem Wald ein neues Gesicht zu geben.“

Im Auftrag der Stadt Viersen ist derzeit mal wieder ein Unternehmer im Wald unterwegs, der vom Borkenkäfer geschwächte Fichten fällt. „Das ist schon bitter“, sagt Kammann dann doch resiginiert: „Wir hatten es 30 Jahre lang geschafft, die Fichten hier zu halten. Ende 2020 stehen davon vielleicht noch zehn Prozent.“ Wie viele Bäume das sind? „Wir zählen in Festmeter stehend Holz. Vor Sturm Friederieke im Januar 2018 hatten wir 12.000 Festmeter Fichte“, erläutert der Stadtförster. Bleiben demnächst wohl also etwa 1200. Im Gegenzug forsten Kammann und seine Mitarbeiter weiter mit anderen Baumarten auf. Vor allem auf den Süchtelner Höhen sind sie unterwegs, am Hohen Busch ist die Lage nicht ganz so kritisch: Dort sei der Anteil der Nadelbäume wie eben Fichten geringer, erklärt der 62-Jährige. Allerdings seien am Hohen Busch im Sommer wegen der langen Dürre einige 150 bis 170 Jahre alten Buchen komplett abgestorben. Am Heiligenberg auf den Süchtelner Höhen seien ebenfalls Altbuchen betroffen. „Trockenstress verursacht bei Bäumen auch Grünastabwurf“, erklärt Kammann. Und so hatte im September 2019 die katholische Gemeinde St. Clemens Süchteln sogar die alljährliche Irmgardisoktav auf dem Heiligenberg absagen müssen, aus Sorge, dass Besuchern herabstürzende Äste auf die Köpfe fallen könnten.

Info Holzverkauf als Einnahmequelle Kosten Wie groß der Schaden ist, „lässt sich schwer in Zahlen fassen“, sagt Kammann. Neue Bäume müssen bezahlt werden, aber weil zuletzt mehr gefällt wurden, konnte die Stadt auch mehr Holz verkaufen. Er rechnet damit, dass bald Einnahmen fehlen, weil weniger gefällt wird.