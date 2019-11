Grenzland : So steht die Politik zum Bäderkompromiss

Info

Abstimmung Über den Bäder-Kompromiss wird im öffentlichen teil der Ratssitzungen abgestimmt.

Sitzungen in Niederkrüchten am Mittwoch, 11. Dezember, 19.30 Uhr, Rathaus, Laurentiusstraße 19 in Niederkrüchten-Elmpt, und in Brüggen am Dienstag, 17. Dezember, 18.30 Uhr, Rathaus, Nikolausplatz in Brüggen.