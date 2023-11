Aktion „Ein Funken Hoffnung“ 2023 So starten die Lichter-Trecker im Kreis Versen

Am Sonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr fahren die beleuchteten Traktoren durch Nettetal und nehmen diesen weg nach der Aufstellung in Bocholt 24: Kreisstraße 10, Alte Heerstraße, Bundesstraße 509 und Oirlicher Straße bis zum ersten Halt am Marienheim. Von dort auf die Marienstraße und weiter auf die Landstraße, die zur Niedieckstraße wird. Am Kreisverkehr geht es auf der Niedieckstraße, von dort aus rechts auf die Karl-Reulen-Straße zum zweiten Halt am „Zentrum für Betreuung und Pflege Seidenhof“. Weiterfahrt über den Kreisverkehr auf die Steegerstraße, Färberstraße, Kempener Straße und Burgstraße bis zum dritten Halt an der „Seniorenresidenz am Park“. Danach geht es weiter über die Robert-Kahrmann-Straße, Düsseldorfer Straße, Breyeller Straße, Johannes-Cleven-Straße, Freiheitsstraße, Sassenfelder Straße und Windmühlenweg bis zum vierten Stopp am Nettetaler Krankenhaus. Danach fahren die Lichtertraktoren auf den Fenland-Ring, Kampstraße, Caudebec-Ring und Düsseldorfer Straße; dort löst sich die Veranstaltung gegen 20 Uhr auf.