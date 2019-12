Schwalmtal-Waldniel : Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt erfreut Waldnieler

Gut besucht am Wochenende: der Weihnachtsmarkt Waldniel. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Über zwei ausgesprochen gut besuchte Weihnachtsmarkt-Tage freut sich der Schwalmtaler Gewerbeverein, Veranstalter des Weihnachtsmarktes Waldniel. Dicht gedrängt schoben sich die Besucher an den weihnachtlich dekorierten Hütten vorbei.

Neben gewerblich tätigen Händlern boten auch Hobbyhandwerker ihre Produkte an. Darunter Frank Uhing und sein 80-jähriger Vater Heinz. Beide hatten kurzfristig entschieden, am Markt teilzunehmen und haben 14 Tage durchgearbeitet, um selbst gebaute Holzdekorationen anbieten zu können. „Wir haben aber alle Finger noch dran“, sagt Senior Heinz Uhing lächelnd. Früher war er hobbymäßig schon bei Märkten dabei und hatte sich für den Waldnieler Markt nochmal richtig ins Zeug gelegt. Stephanie Meiendriesch hatte fluffige Wolkenkissen und bunte Türvorleger genäht. Claudia Lenz und Bettina Grundmann, Mitarbeiter des offenen Vollzugs der JVA Köln, brachten Marmelade, Sirup, Scherenschnitte und Adventsgestecke mit, die die inhaftierten Frauen hergestellt hatten. „Den Markt in Köln können wir uns nicht leisten und dann haben wir von dem kleinen Weihnachtsmarkt hier erfahren“, sagen sie. Die Damen des Handarbeitsvereins St. Ulrich aus Dülken waren fleißig: Strickwaren, Gehäkeltes und Genähtes hatten sie dabei. Produkte aus Nepal von der Organisation Sister Home fanden viele Abnehmer, und auch Sarah Borkowski aus Erkelenz war zufrieden. Ihre handgedrechselten Öllampen und Pfeffermühlen aus Zirbenkiefer gingen gut. „Besonders gut kamen die Wachskugelbrenner bei den Besuchern an“, freut sie sich.

Mitglieder des Vereins „Haus der Sonne“ präsentierten den Plan, im ehemaligen Haus Gorissen auf dem Waldnieler Markt einen Waldorf-Kindergarten anzusiedeln. Doch es wird wohl noch zwei Jahre dauern, bis das Haus kernsaniert ist und der Kindergarten seine Arbeit aufnehmen kann. Mitarbeiter des evangelischen Jugendtreffs verkauften Kuscheltiere und Nähwaren. Honig, Schmuck und natürlich heiße Getränke und deftiges Essen rundeten das Angebot ab. Die Jüngsten amüsierten sich auf dem historischen Kinderkarussell, das nicht still stand. Die katholische Pfarrgemeinschaft bot ein Café im Pfarrheim an, so dass gerade auch ältere Besucher den Weihnachtsmarktbummel mit einer gemütlichen Pause im Warmen verbinden konnten.