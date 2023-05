Schützenfest 2023 in Niederkrüchten-Elmpt Was der Elmpter Schützenkönig jetzt noch erreichen will

„Klar, das will ich auch!" Als Ruben Feger (27) das sagt, funkeln seine Augen. Der König der Hl.-Laurentius-und-Hubertusschützenbruderschaft will es seinem Vater Friedhelm gleichtun. Dies ist jetzt Schützenkaiser, also drei Mal Schützenkönig. Das erste Mal schoss der 70-Jährige den Vogel 1983 ab. Da passt es dann auch, wenn Vater Friedhelm als Königsadjutant auf den königlichen Sohn beim Treiben im Festzelt am Adolph-Kolping-Platz ein Auge wirft. Schützenkönigin ist Natalie Discher. Die Minister waren Florian Wieder und Lennard Warkowski; alle drei zeigten gute Kondition beim Feiern.