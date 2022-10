Kult-Konzert in Viersen : Starke Sängerinnen prägen „Dülken unplugged“

Die Nachwuchsband Beyond eröffnete die siebte Auflage von „Dülken unplugged“ in der Pfarrkirche St. Cornelius. RP-Foto: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen-Dülken Mit rund 700 bis 800 Besuchern konnte die im Jahr 2010 aus der Taufe gehobene Veranstaltung in ihrer siebten Auflage an die besten Zeiten anknüpfen. Die Zuhörer waren begeistert vom abwechslungsreichem Programm.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Jan Nienkerke und Organisator Dieter Mai eröffnete die Siegerband vom „Young Talents Band Contest 2021“, Beyond, den Abend. Für das Konzert hatten die fünf jungen Musiker ihr Soundkonzept umgestellt: Akustik- statt E-Gitarre, Percussion statt Schlagzeug. Ihre selbstgeschriebenen Songs wurden begeistert beklatscht. Natürlich haben zwei Akustikgitarren nicht die Dynamik von E-Gitarren, doch die Band machte dieses vermeintliche Defizit durch viel Spielfreude und gute Tempowahl wett. Kit Zander erwies sich als talentierte und bereits routinierte Sängerin mit beeindruckender Stimme. Die zweiten Stimmen übernahm Schlagzeugerin Enja Specht, die am Freitag ihren letzten Auftritt mit Beyond bestritt. Sie konnte sich einen der überaus begehrten Studienplätze an der Popakademie in Mannheim erspielen. Mit Reinhard Peters hat die Band bereits einen Nachfolger gefunden.

Nach diesem gelungenen Opener kündigte Mai Sophie Chassée an. Bereits 2014 und 2016 war die Sängerin und Gitarristin zu Beginn ihrer Kariere bei Dülken unplugged vertreten. Mittlerweile ist sie Profi mit abgeschlossenem Musikstudium und Labelvertrag. Mit ihrer fulminanten Spieltechnik und sehr persönlich gefärbten Liedern konnte sie auch am Freitag das Publikum überzeugen. Melodien, Akkorde und viele percussive Elemente mischt sie – im Stile einer One-Woman-Band mit wuchtigem Sound – zu einem gekonnten Backing für ihre einfühlsamen Gesangslinien. Ihr merkte man an, wie glücklich sie war, einem so aufmerksamen und toll mitgehenden Publikum auch die Stücke neuen CD vorzustellen.

Info 2500 Euro gespendet Spende Gesammelt wurde diesmal für die Musiker, die nach harten Lockdownzeiten bedacht wurden. Ungefähr 2500 Euro wurden gesammelt und an die verschiedenen Acts verteilt. Ohne die Sponsoren: Volksbank, Viersener Sparkassenstiftung und Bistum Aachen wäre „Dülken unplugged“ nicht machbar. Werbung Lediglich 30 DIN-A0-Plakate waren an strategisch günstigen Stellen auf Dreiecksständern aufgestellt worden, dazu kamen Handzettel. „Die Plakate sind, obwohl es so wenige waren, von vielen Leuten sehr gut wahrgenommen worden“ – so Dieter Mai. Nachfolger Eine Neuauflage „Dülken unplugged 2024“ – nicht unwahrscheinlich.

Einen ganzen anderen Sound und stilistischen Kontrapunkt brachten Voisis auf die Bühne. Der Frauenchor unter der Leitung von Stella Antwerpen konzentriert sich auf Bearbeitungen von Popularmusik. Das können Rock- und Popsongs aber auch Filmmusiken sein. Stella Antwerpen leitet den Chor meist vom Klavier aus, gibt mal sparsame Einsätze, kann aber auch energisch agieren. Neun Songs brachte der Chor auf die Bühne. Die Arrangements waren anspruchsvoll und wurden vom Chor weitgehend gut umgesetzt. Höhepunkte waren „Sweet Dreams“ (a capella), „Skyfall“ und die Zugabe „Creep“. Wer den Chor nochmal live erleben will, hat dazu am 25. November um 19 Uhr in der Johanniskirche bei einem Benefizkonzert Gelegenheit.