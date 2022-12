Frost im Grenzland So schön frostig ist der Hariksee

Wer die schöne Seite des Winters erleben will, idealerweise in warmer Winterkleidung: Auch am Freitag und am vierten Adventswochenende sollen die Temperaturen niedrig bleiben: Für die Gemeinden Schwalmtal und Niederkrüchten sind leichte Minusgrade beim Deutschen Wetterdienst angesagt, erst am Montag sollen die Temperaturen wieder über null Grad steigen. busch-/Foto: Buschkamp