Brüggen : So schön feierte Brüggen sein Schützenfest

So schön feierte Brüggen sein Schützenfest

Ein Schützenbruder reiste extra aus Australien an, um mit dem Königspaar Seyfi und Kamila Ugurla zu feiern.

Die St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen hat am Wochenende ihr Schützenfest mit dem Königspaar Seyfi Ugurla und Kamila sowie den Ministerpaaren Peter Mellor mit Sandra und Carsten Stevens mit Nadine gefeiert. Extra aus Australien war Schützenbruder Reinhard Schlossus angereist, nahm zu Ehren seines Zugkameraden und Schützenkönigs Seyfi Ugurlu in der Uniform der Roten Husaren am Brüggener Schützenfest teil. Auch der 88-jährige Vater des Königs, Mehmet Ugurla, war extra aus der Türkei angereist und zog beim Umzug mit.