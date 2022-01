Zwei Vorfälle im Kreis Viersen : So scheiterten Telefonbetrüger an zwei aufmerksamen Frauen

So scheiterten Telefonbetrüger an zwei aufmerksamen Frauen

Kreis Viersen Mit Schockanrufen über schwere Unfälle von Familienmitgliedern versuchen Betrüger am Telefon immer wieder, ihre Opfer um Geld zu bringen. Doch in Viersen und Brüggen waren die Unbekannten jetzt erfolglos.

An einer Frau aus Viersen-Süchteln ist ein falscher Mitarbeiter der Kriminalpolizei gescheitert: Laut Polizei rief der Betrüger die 62-Jährige am Mittwoch an und belog sie über einen angeblich schweren Verkehrsunfall ihrer Tochter; nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Inhaftierung verhindert werden. Die Frau schaltete richtig und gab vor, diese schlimme Nachricht erst mal verarbeiten zu müssen.