Winterdienst im Kreis Viersen : Mit tausend Tonnen Salz gegen die Glätte

Die Winterdienst-Mitarbeiter der Städtischen Betriebe Viersen. Die Fahrer absolvierten noch im Oktober ein spezielles Fahrsicherheitstraining. Foto: Stadt Viersen

Kreis Viersen In den kommenden Nächten gibt’s Frost, am Montag soll es schneien. Die Winterdienste sind in Bereitschaft. In Viersen wurden die Fahrer der Räumfahrzeuge geschult, in Schwalmtal werden jetzt mehr Straßen von Eis und Schnee befreit.