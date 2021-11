Corona-Pandemie : So lief der erste Tag ohne Maskenpflicht in den Schulen in Viersen

Ein Teil der Schüler legt die Masken ab, doch andere tragen sie auch weiterhin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Viersen Seit diesem Dienstag müssen Schüler im Unterricht am Sitzplatz keine Masken mehr tragen. Viele Kinder und Jugendliche in Viersen verzichten dennoch nicht darauf.

Auch, wenn das Tragen einer Schutzmaske am Sitzplatz seit diesem Dienstag in NRW nicht mehr Pflicht ist: In den Klassenzimmern in Viersen legen viele Kinder und Jugendliche ihren Mund-Nasen-Schutz während des Unterrichts dennoch nicht ab. „Etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler haben die Masken im Unterricht abgesetzt. Alle anderen haben zumindest heute die Maske im Unterricht auf dem Sitzplatz noch auf“, berichtete etwa Ursula Deggerich, Schulleiterin des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Viersen-Dülken, am Dienstagmittag. „Mein Eindruck ist, dass dieses auch noch so bleibt“, ergänzte sie.

Am Donnerstag hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bekanntgegeben, dass die Tragepflicht am Sitzplatz in den Klassenräumen ab dieser Woche aufgehoben ist. Als Begründung führte sie unter anderem an, dass es an den Schulen in NRW keinen übermäßigen Anstieg des Infektionsgeschehens gebe und die Impfquote steige. Kritik für die Entscheidung gab es unter anderem vom Verband Lehrer NRW und der Landesschülervertretung.

Am ersten Tag ohne Maskenpflicht sei es „fast wie erwartet“ gewesen, sagte Christoph Hopp, Leiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums in Viersen, am Dienstagmittag: „In den Lerngruppen, die ich persönlich gesehen habe, trugen alle Schülerinnen und Schüler die Maske – wie selbstverständlich und so, als ob sich nichts verändert hätte.“ Einige wenige Kolleginnen und Kollegen hätten von Einzelnen berichtet, die auf das Tragen der Maske verzichteten. Die ganz überwiegende Mehrheit trage aber weiterhin den entsprechenden Schutz. „Ich freue mich sehr über dieses Verhalten“, betonte Hopp. So könne weiterhin gemeinsam dazu beigetragen werden, „dass wir die schwierige Zeit, mit der wir es immer noch zu tun haben, gemeinsam gut bewältigen können“. Tendenziell seien es übrigens eher die Kleineren – also auch die am wenigsten Geimpften – die zu denen gehören, die am Platz nun die Maske ausziehen. An der Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln ist das etwas anders: Wie Schulleiter Thomas Küpper berichtete, sind es dort eher die jüngeren Schüler, die weiterhin Masken tragen. Insgesamt hätten etwa ein Drittel bis die Hälfte der Schüler freiwillig weiterhin ihre Masken getragen, ergänzte er. Das werde auch von den anderen Mitschülern so akzeptiert.