Freiwillige Feuerwehr in Brüggen : So plant die Feuerwehr Brüggen die Zukunft

So plant die Feuerwehr Brüggen die Zukunft

Freiwillige Feuerwehr in Brüggen

Brüggen Prävention, neue Ausrüstung und die Zukunft der Brüggener Feuerwehr waren Themen bei der Jahreshauptversammlung. Ein Problem: fehlende Wohnungen.

Beginnend in Bracht und später auch in Brüggen solle mit neuen Gerätehäusern eine bessere Unterbringung für die Wehrleute geschaffen werden. Im Januar hatte der Bauausschuss sich dafür ausgesprochen, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses durch eine Projektgruppe zu begleiten. Diese hat die Aufgabe, weitere Möglichkeiten zur Bauart zu prüfen, wozu unter anderem auch Fertig- und Modulbauweisen zählen.

„Ab und zu darf ich sehen, wie gut ihr geworden seid“, lobte der Bürgermeister. Er sei stolz auf die Wehr, die seit 2020 besonders viel erdulden musste. „Die Kameradschaft – ein ganz hohes Gut – hat ausgebremst werden müssen. Ihr ward diejenigen, die man schützen musste, damit ihr uns schützt“, so Gellen. Er versprach, die Wehr weiterhin bestmöglich auszustatten. „Marc Pollen zum größten Teil im Bauamt freizustellen, war wichtig. Das kostet Geld, aber das ist die Sicherheit wert“, betonte er und dankte herzlich für den Wiederaufbau der Feuerwehr. „Dafür habt ihr einen Riesenapplaus verdient.“

Unfall in Brüggen

Unfall in Brüggen : 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Wegen der Pandemie konnten die Segnung und die offizielle Übergabe von fünf in den vergangenen Jahren angeschafften Fahrzeugen bisher nicht stattfinden. Bei der Jahreshauptversammlung holten dies der evangelische Pastor Bernd Mackscheidt und der katholische Diakon Wolfgang Thürlings nach. Gesegnet wurden das Krad „Florian Brüggen 1 Krad-1“, das für Waldbrandstreifen, Erkundungen, Lotsen- und Botenfahren sowie Absperrmaßnahmen eingesetzt wird, das Tanklöschfahrzeug 4000, die beiden allradbetriebenen Quads, mit denen Verletzte sitzend zum Rettungswagen gebracht werden können, und auch das im November 2020 angeschaffte Hilfeleistungsfahrzeug.

Ein neuer Einsatzleitwagen wird bestellt. Sorge bereite Pollen, dass Kameraden die Wehr verlassen, weil sie in Brüggen keinen bezahlbaren Wohnraum fänden. „Die Veränderung in der Lebenssituation macht es nötig, neuen Wohnraum zu finden. Viele Mitglieder studieren noch, sind aber irgendwann fertig und wollen eine eigene Wohnung finden. Wenn es hier keinen Wohnraum gibt, verlieren wir die Kameraden“, beklagt Pollen. Er appellierte an die Politik, Lösungen zu finden.