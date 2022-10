Interkulturelle Woche : Viersens Vielfalt der Kulturen

Viersen Das Programm der „Interkulturellen Woche“ in Viersen wurde in diesem Jahr gut angenommen. Einige neue Kooperationspartner beteiligten sich.

Zum Ende der „Interkuturellen Woche“ ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. Unter dem Motto „#offengeht“ wurde ein kreatives und buntes Programm rund um die Themen Zusammenhalt und Vielfalt der Kulturen in Viersen geboten. Jedes Jahr im September können Interessierte so einen Einblick in die Vielfältigkeit anderer Kulturen, die im Kreis Viersen leben, bekommen. Und das wurde in diesem Jahr besonders gut angenommen, erklärt Nina Himmelspach-Fischer vom Kreis Viersen.