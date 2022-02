Premiere in der Festhalle : So lief Viersens erste Azubimesse

In der Festhalle wurden die Schüler in einem „Einbahnstraßen-System“ zu den Ausstellern geführt. Foto: Stadt Viersen

Viersen Die Premiere in der Festhalle war gut besucht. Gut 40 Unternehmen stellten sich bei der Azubimesse den Abschlussklassen der Viersener Schulen vor.

Hunderte Schüler aus Viersen und der Umgebung haben am Mittwoch die erste Viersener Azubimesse besucht. Bei der Premiere der Veranstaltung in der Viersener Festhalle waren die Stände von mehr als 40 überwiegend mittelständischen Betrieben aus der Region den ganzen Tag über gut besucht. Die Unternehmen stammten aus Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung — so hatten verschiedene Krankenhäuser ihre Infostände aufgebaut, zu den Ausstellern zählten auch ein Entsorgungsunternehmen, ein Möbelhaus, ein Kreditinstitut, ein Messebauer, ein Baumarkt, eine Krankenkasse. Auch Niersverband, Viersener Stadtverwaltung und die Feuerwehr nutzten die Messe, um Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Die durch die Pandemielage vorgegebene Kapazitätsgrenze von maximal 250 Messegästen gleichzeitig reichte nur knapp aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Die weiterführenden Viersener Schulen hatten zuvor anderthalbstündige Zeitfenster für je 30 Schüler der Abschlussjahrgänge buchen können und diese Möglichkeit rege genutzt. In ihrer Begrüßungsrede sprach Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) die angehenden Auszubildenden direkt an. „Diese Messe kann euch als Wegweiser dienen für euren Einstieg in das Berufsleben. Stellt Fragen und sucht das Gespräch!“, ermutigte sie die Messegäste.

Marina Heuermann, Fachbereichsleiterin Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen, zeigte sich hoch erfreut über die vielen Unternehmen, die bei der Messe vertreten waren. „Die Besetzung von Ausbildungsplätzen ist derzeit ein echter Engpass für viele Firmen. Junge Menschen und Viersener Unternehmen in Kontakt zu bringen, ist deshalb eine wichtige Aufgabe für uns als Wirtschaftsförderung.“ Viele junge Leute strebten eine Karriere bei bekannten Konzernen an, so Heiermann. Dass es in der Region zahlreiche hoch spezialisierte mittelständische Unternehmen gibt, die in ihrem Bereich Marktführer sind, könne man mit Veranstaltungen wie der Azubimesse ins Bewusstsein der künftigen Fachkräfte bringen. Angesichts der gut besuchten Messe sagte sie: „Das ruft nach Wiederholung.“