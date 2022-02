Corona-Pandemie : So lief der erste Einsatztag des Impfbusses im Kreis Viersen

Kreis Viersen Zunächst steuert der neue Impfbus die Jobcenter im Kreis Viersen an. Größere Bauernhöfe sollen das Gefährt demnächst anfordern können, um Saisonarbeiter und Erntehelfer vor dem Coronavirus zu schützen.

Vergangene Woche war der Mercedes-Gelenkbus noch zum Bekleben in der Werkstatt, an diesem Montag steht auf den Seitenscheiben des ehemaligen Linienbusses: „Wir bringen die Impfung zu Ihnen.“ Der vom Kreis gemietete Impfbus hat diese Woche seinen Betrieb aufgenommen, als zusätzliches, niedrigschwelliges Impfangebot neben Impfzentrum und mobilen Impfungen für alle ab zwölf Jahren. Erster Einsatzort des Impfbusses: das Jobcenter in Viersen .

Der Mittelteil des Busses ist fürs Publikum nicht geöffnet – und durch einen Duschvorhang abgetrennt. Dort arbeitet Apothekerin Jutta Breiing von der Bären-Apotheke in St. Tönis. Ihre Aufgabe: die Spritzen aufzubereiten. Verimpft werden die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech . „Ich bin hier, weil ich Teil von dieser historischen Aktion sein wollte“, sagt sie. „Mit der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe wurde Medizingeschichte geschrieben; einen wirksamen Impfstoff in wenigen Monaten zu entwickeln und milliardenfach zur Verfügung zu stellen – das ist wirklich irre.“

Am Dienstag, 15. Februar, hält der Impfbus von 10 bis 16 Uhr erneut vor dem Viersener Jobcenter an der Straße am Schluff. Demnächst soll er aber auch Bauernhöfe im Kreis Viersen ansteuern. Für sie bietet der Kreis ein eigenes Impfangebot. Größere Betriebe, die ihren Mitarbeitern, Erntehelfern sowie Saisonkräften eine Impfung im eigenen Betrieb anbieten möchten, können sich per E-Mail an den Kreis Viersen wenden. „Der Kreis stellt nach Möglichkeit für diesen Zweck seinen Impfbus bereit und führt vor Ort kostenfreie Impfungen durch“, erklärt ein Sprecher.