Physik aus Viersen : Mit der Mausefalle ins Rennen

Beim Mausefallen-Rennen in der Turnhalle der Johannes-Kepler-Schule gingen ganz schön kreative Fahrzeuge an den Start. Angetrieben wurden sie von einer klassischen Mausefalle. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln 90 Teams aus 18 Schulen und zurückgelegte Meter per Mausefalle: Die Turnhalle der Johannes-Kepler-Schule wurde zur Rennstrecke.

In der Turnhalle der Johannes-Kepler-Realschule herrscht rege Betriebsamkeit. Schüler, bepackt mit Taschen und Kartons, aus denen die unterschiedlichsten Fahrzeuge heraus schauen, haben sich auf der Tribüne eingefunden. Abenteuerlich anmutende Rennwagen werden vorsichtig aus den Transportmitteln herausgeholt. Konstruktionen aus Holz, Styropor und Pappe, ausgerüstet mit Rädern aus CDs, Langspielplatten und anderen runden Objekten sind zu sehen. So verschieden die Fahrzeuge auch sind, eines haben sie alle gemeinsam und das ist eine eingebaute handelsübliche Mausefalle. Sie ist in allen Fällen der Antrieb. Das Mausefallenrennen steht an.