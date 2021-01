Normalerweise pulsiert hier in der Mittagspause das Leben, es riecht nach frisch gekochtem Essen. Jetzt ist es in der Mensa still und leer. An der Theke stehen noch einige Trinkpäckchen, auch einige Dokumentationszettel liegen dort, die die Schüler bei Nutzung der Mensa ausfüllen mussten. Die Durchnummerierung der Tische erinnert an die Corona-Maßnahmen vor dem Lockdown.