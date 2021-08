Rassismus-Diskussion : So läuft die „Schwarz fahren“-Debatte im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Düsseldorfer Rheinbahn und die Stadtwerke Neuss verzichten in Zukunft auf den Begriff „schwarz fahren“. Im Kreis Viersen sieht das anders aus.

Einige Verkehrsbetriebe in Deutschland und Österreich haben es bereits getan, etwa die Stadtwerke Neuss im benachbarten Rhein-Kreis Neuss, die Rheinbahn in Düsseldorf oder Verkehrsunternehmen in Berlin oder München: Sie verzichten in Zukunft auf den Begriff „Schwarz fahren“ für diejenigen, die ohne ein gültiges Ticket in Bus oder Bahn unterwegs sind. Damit reagieren sie auf die aktuelle Debatte um diesen Begriff, der als rassistisch und diskriminierend empfunden werden könnte.