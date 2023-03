Streik im Kreis Viersen So läuft der „Superstreik“ im Kreis Viersen

An den Bushaltestellen vor der Sparkasse in Lobberich hingegen sieht es am Vormittag des „Superstreiks“ ziemlich normal aus. „Streik? Habe ich nicht mitbekommen“, sagt eine junge Frau, die mit einem Kinderwagen an ihrer Seite an der Haltestelle wartet. Und das macht auch nichts: Ein Wagen der Linie 093 mit dem Schriftzug der Brüggener Kessels-Reisen GmbH fährt die Station ebenso plangemäß an wie Busse der KVS Schwalmtal. „Wir sind ein Privatunternehmen, uns betrifft das nicht“, sagt ein Fahrer, bevor er die Türen schließt und gen Brüggen davonrollt.