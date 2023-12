Weihnachtsgeschäft 2023 in Viersen „Die Kunden sind gestresst und unfreundlich“

Nicht überall bleibt die Stimmung da friedlich. Viele Kunden laufen angespannt durch die Läden, einige von ihnen lassen das an den Mitarbeitern aus. „Die Kunden sind gestresst und unfreundlich, die Stimmung ist überhaupt nicht gut. Vor ein paar Wochen, als das Weihnachtsgeschäft noch nicht begonnen hatte, war es deutlich besser“, schildert Esra Ceviek, die die Deichmann-Filiale in Viersen leitet. Ein Kunde habe von ihr verlangt, innerhalb von 60 Minuten einen Schuh zu bestellen, er komme in einer Stunde wieder. „Momentan sind viele Kunden so unfreundlich zu uns“, bestätigt auch Ute Schöffl, Angestellte bei Deichmann. Beide beurteilen das bisherige Weihnachtsgeschäft in Viersen als „ruhiger als sonst“, die Menschen würden weniger Geld ausgeben.