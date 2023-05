Brauchtum in Niederkrüchten Zehn Bruderschaften beim Bezirksschützenfest

Im großen Festzelt an der Alten Burgstraße in Oberkrüchten ließ es die St.-Agatha-Bruderschaft am Wochenende ordentlich krachen. Auch wenn am Freitagabend gemeinsam mit der Coverband Booster gefeiert wurde, mussten die Mitglieder der Bruderschaft am Samstag wieder fit sein: Sie holten ihr Königspaar Norbert Schröder und Natalja Zimmer ab und nahmen es mit ins Festzelt, wo die Besucher zu Live-Musik bereits ordentlich feierten. „Mit der Band Booster sind wir am Freitagabend mit einer großartigen Stimmung so richtig gestartet. Bislang läuft das Schützenfest sehr harmonisch ab“, sagt Jürgen Issel, Minister und erster Vorsitzender der St.-Agatha-Bruderschaft.