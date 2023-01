Zuständig für 11.000 Bäume im Stadtgebiet Sprechstunde bei Nettetals Baumdoktoren

„Wir versuchen, für jeden abgestorbenen Baum, den wir fällen müssen, an Ort und Stelle wieder einen nachzupflanzen, so weit es geht“, sagt Meier. Geht es an Ort und Stelle nicht, so sorgt die Stadt dennoch dafür, dass Ersatz an anderer Stelle geschaffen wird. Denn in jüngster Zeit seien unterm Strich im Stadtgebiet mehr Bäume neu gepflanzt worden als gefällt, sagen die Experten. Manche Arten werden auf Dauer wohl rarer werden im Stadtbild zugunsten von Arten, die mit trockenen und heißen Sommern besser zurechtkommen. „An Straßen pflanzen wir schon keinen Bergahorn mehr“, sagt Meier. Und fügt hinzu: „Wir versuchen, jedem Baum, den wir neu pflanzen, mehr Lebensraum zu verschaffen.“ Zahlt sich hoffentlich aus, wenn bei der Baumansprache im Jahr 2050 mal wieder angeklopft wird.