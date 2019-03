Kreis Viersen: Günstig in die eigenen vier Wände

Kreis Viersen Das Land NRW unterstützt den Eigenheimbau, -kauf und den Mietwohnungsbau im Kreis Viersen. Unter welchen Bedingungen gefördert wird und welche Möglichkeiten bestehen, erfahren Sie hier.

Neben den üblichen KfW-Förderkrediten und gegebenenfalls Baukindergeld können ab sofort auch Fördergelder vom Land NRW für verschiedene Wohnungsbau-Projekte im Kreis Viersen beantragt werden. Die NRW.Bank unterstützt mit zinsgünstigen Darlehen in den Bereichen Neubau, Modernisierung und Eigenheimförderung. Am Freitag waren Frederike Lorber und Carina Bontenackels aus dem Bereich Wohnungsbauförderung des Kreises Viersen zu Gast in der RP-Redaktion und beantworteten bei einer Telefonaktion Fragen unserer Leser zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten. Hier die wichtigsten Informationen zum Bauen, Kaufen und Modernisieren.

Das kommt auf den Wohnort im Kreis Viersen an. Wer in Viersen, Nettetal, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal oder Brüggen ein Eigenheim bauen oder erwerben will, erhält ein zinsgünstiges Darlehen von maximal 90.000 Euro. Für jedes zum Haushalt gehörende Kind oder für jede schwer behinderte Person kann der Kreditbetrag um 15.000 Euro aufgestockt werden. Und: Für barrierefreie Projekte gibt’s ein Zusatzdarlehen von 10.000 Euro. In Willich, Kempen und Tönisvorst liegt der Grundbetrag des Kredites höher, weil dort die Grundstückspreise teurer sind als im Rest des Kreises Viersen. Lorber erklärt: „Wir wollen auch teurere Regionen attraktiv gestalten und den sozialen Wohnungsbau überall gleichermaßen fördern.“ Dort wird ein Darlehen von maximal 110.000 Euro gewährt – plus den Betrag von 15.000 Euro pro Kind und eventuell 10.000 Euro Zusatzdarlehen für barrierefreie Projekte.