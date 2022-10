Vorhaben in Schwalmtal-Waldniel : So können Schwalmtaler neuen Spielplatz mitplanen

Schwalmtal In Waldniels größtem Baugebiet wird weiter gebaut – allerdings keine Wohnhäuser. Ideen von Schwalmtalern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, sind jetzt gefragt.

Dafür hatten sich die Mitglieder in der Juni-Sitzung des Ausschusses für Demografie und Soziales stark gemacht. Zwar hatte die Verwaltung bereits Pläne für die künftige Spielfläche entwickelt und diese im Ausschuss vorgestellt. Doch dies genügte den Politikern nicht: Die ersten Entwürfe verschwanden wieder in der Schublade. Stattdessen sollten die Schwalmtaler in den Planungsprozess – anders als noch beim Spielplatz Kaiserpark – miteinbeziehen werden. Ihre Ideen können sie einbringen bei einer Bürgerversammlung am Mittwoch, 26. Oktober.